Вс, 13.12.2020
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Жителей Эстонии ждет прохладный понедельник со снегом

Мокрый снег в Таллинне.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Область низкого давления, покрывающая всю западную Европу, расширяется через Скандинавию и задержавшийся над Россией антициклон начинает сдавать свои позиции.

В Эстонию поступит более влажный воздух и ветер по-прежнему слабый. Так как у нас господствует ощутимая минусовая температура, во многих местах покружит слабый снег, на островах возможен также мокрый снег и дождь.

Во понедельник (14.12) преимущественно облачно. Во многих местах небольшой снег, на островах мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах до +2°С.

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