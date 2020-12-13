Жителей Эстонии ждет прохладный понедельник со снегом

Область низкого давления, покрывающая всю западную Европу, расширяется через Скандинавию и задержавшийся над Россией антициклон начинает сдавать свои позиции.
В Эстонию поступит более влажный воздух и ветер по-прежнему слабый. Так как у нас господствует ощутимая минусовая температура, во многих местах покружит слабый снег, на островах возможен также мокрый снег и дождь.
Во понедельник (14.12) преимущественно облачно. Во многих местах небольшой снег, на островах мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах до +2°С.