Чт, 10.12.2020
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Пятница в Эстонии обещает быть снежной и облачной

Мокрый снег в Таллинне.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Влияние российского антициклона на нашу погоду ослабевает. С южным потоком в Эстонию начнут поступать более влажные воздушные массы. Погода станет облачной, а вероятность осадков возрастет.

Облачный покров смягчит и температурный фон, но в континентальной части все же будут преобладать слабо отрицательные температуры, осадки в основном в виде снега и зимний характер погоды сохранится, на островах и побережье дойдет и до оттепели.

В пятницу, 12 декабря, днем в Эстонии будет облачно. Во многих местах небольшой снег. Ветер юго-восточный 2-8, на побережье порывы 12 м/с.

Температура воздуха составит от 0 до -2, на островах от 0 до +4°С.

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