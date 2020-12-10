Пятница в Эстонии обещает быть снежной и облачной

Влияние российского антициклона на нашу погоду ослабевает. С южным потоком в Эстонию начнут поступать более влажные воздушные массы. Погода станет облачной, а вероятность осадков возрастет.
Облачный покров смягчит и температурный фон, но в континентальной части все же будут преобладать слабо отрицательные температуры, осадки в основном в виде снега и зимний характер погоды сохранится, на островах и побережье дойдет и до оттепели.
В пятницу, 12 декабря, днем в Эстонии будет облачно. Во многих местах небольшой снег. Ветер юго-восточный 2-8, на побережье порывы 12 м/с.
Температура воздуха составит от 0 до -2, на островах от 0 до +4°С.