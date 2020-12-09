Хватка антициклона слабеет: как изменится погода завтра

Небольшие морозы преобладали в Эстонии благодаря обширному установившемуся над Россией антициклону, западная часть которого сегодня простирается до Скандинавии. Но постепенно его хватка в странах Балтии ослабевает и первый признак этого – медленное падение давления воздуха.
С юго-восточным потоком к нам поступает чуть более влажный воздух и прежде всего в западных уездах местами ожидается легкий снег. Во многих же местах на востоке Эстонии все еще солнечно.
В четверг (10.12) днем переменная облачность. Местами пройдет легкий снег. Ветер юго-восточный, восточный 3-9, на побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха -2..-5, на островах -1..+1°С.