Галерея: мороз и солнце в Таллинне и Виймси

Сегодня утром солнце и минусовая температура обеспечили Таллинн и Виймси красивыми видами, но снежного покрова придется ожидать еще несколько дней.
Согласно сообщению метеослужбы Эстонии, установившийся над Россией антициклон по-прежнему сохраняет свою мощь и препятствует приближению области низкого давления к Балтийским берегам. Однако влажность постепенно будет увеличиваться и сегодня в некоторых местах на островах, а завтра и на материке пойдет слабый снег.
Но солнце все же будет пробиваться сквозь облака ,что и станет прекрасным подарком в короткие дни декабря.