Галерея: мороз и солнце в Таллинне и Виймси

Согласно сообщению метеослужбы Эстонии, установившийся над Россией антициклон по-прежнему сохраняет свою мощь и препятствует приближению области низкого давления к Балтийским берегам. Однако влажность постепенно будет увеличиваться и сегодня в некоторых местах на островах, а завтра и на материке пойдет слабый снег.