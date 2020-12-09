Ср, 9.12.2020
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  • Галерея: мороз и солнце в Таллинне и Виймси
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Галерея: мороз и солнце в Таллинне и Виймси

Сегодня утром солнце и минусовая температура обеспечили Таллинн и Виймси красивыми видами, но снежного покрова придется ожидать еще несколько дней.

Согласно сообщению метеослужбы Эстонии, установившийся над Россией антициклон по-прежнему сохраняет свою мощь и препятствует приближению области низкого давления к Балтийским берегам. Однако влажность постепенно будет увеличиваться и сегодня в некоторых местах на островах, а завтра и на материке пойдет слабый снег.

Но солнце все же будет пробиваться сквозь облака ,что и станет прекрасным подарком в короткие дни декабря.

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