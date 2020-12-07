Декабрьское ночное небо в этом году обещает сразу несколько представлений: метеорный поток Геминид, слияние Юпитера и Сатурна и даже полное солнечное затмение.
Уходящий год едва ли кто-то помянет добрым словом.
Однако под самый конец он обещает исправиться, хотя бы в глазах астрономов и всех, кто любит наблюдать за звездным небом.
На излете 2020 год приготовил сразу несколько впечатляющих ночных представлений, которые можно будет наблюдать прямо из дома, безо всяких телескопов и прочего дорогостоящего оборудования.
В этом декабре нам будет представлено слияние двух планет, великолепный звездный дождь и даже полное солнечное затмение. Правда, чтобы насладиться зрелищем, понадобится одно немаловажное условие - ясное небо. Ну и еще при затмении полезно поберечь глаза, и хорошо бы получить точную информацию о том, когда и куда нужно смотреть.
Итак, программа небесных представлений в хронологическом порядке:
13-14 декабря: метеорный поток Геминид, который будет виден во всем мире
В последние месяцы мы уже могли наблюдать разные метеорные потоки, но в декабре нас ожидает просто королевский звездный дождь.
"Метеорные потоки как правило наблюдаются во время прохождения Землей сквозь хвосты комет, - говорит австроном Патрисия Скелтон из Королевской обсерватории в Гринвиче. - Но метеорный поток Геминид имеет иное происхождение, это хвост астероида 3200 Фаэтон".
Каждый год, когда наша планета попадает в поток обломков этого астероида, ночное небо расцвечивается падающими звездами, иногда по 150 за один час.
Метеоры входят в плотные слои атмосферы на скорости около 35 км в секунду и, сгорая, оставляют в ночном небе желтые, голубые или зеленые штрихи. Чем чище и темнее небо, тем лучше заметен звездопад, однако в декабре он будет столь сильным, что его можно будет наблюдать даже в городах с сильным световым загрязнением.
Еще одна хорошая новость заключается в том, что в отличие от прошлого года, когда метеорный поток совпал по времени с полнолунием, на этот раз звездопад придется на новолуние, и небо будет ощутимо темнее.
14 декабря: полное солнечное затмение
Чтобы быть уж совсем точными, полное затмение можно будет наблюдать только в Чили и Аргентине, и можно не сомневаться, что не будь пандемии, многие устремились бы в Патагонию, чтобы полюбоваться этим феноменом. Впрочем, в век прямых трансляций в интернете наблюдать затмение можно будет в любой точке земного шара и в любое время (если в записи).
Если же вы такой упрямый и бесстрашный (или просто живете в тех краях), то не забудьте, что смотреть прямо на солнце без защитных очков - крайне опасное занятие.
В течение 24 минут молодая Луна будет проходит перед солнечным диском и на две с небольшим минуты полностью затмит дневное светило.
"Луна значительно меньше Солнца, зато она намного ближе к Земле, поэтому может затмить весь солнечный диск", - напоминает астроном Таня де Сейлс, тоже из обсерватории в Гринвиче.
Во время затмения особенно сильно потемнеет на самой южной оконечности Латинской Америки.
Там за небом будут пристально следить предствители народности мапуче, проживающие в Патагонии.
Солнце у них символизирует мужскую силу, в то время как Луна - женскую, поэтому момент их соединения значит для аборигенов очень многое. В их языке для солнечного затмения есть даже свой термин, который переводится как "смерть Солнца".
"Солнечные затмения попадают в летописи по всему миру на протяжении почти пяти тысячелетий, - говорит Таня де Сейлс. - Несложно представить, что полное солнечное затмение всегда служило дурным предзнаменованием, ведь Солнце как бы съедают, и на несколько минут день становится ночью".
При том, что частичные солнечные затмения могут происходить до пяти раз в год, полное случается лишь раз в полтора года.
Если вы любите строить далекоидущие планы, то следующее полное солнечное затмение произойдет в Антарктике в декабре 2021 года, потом - в Индонезии и Австралии в апреле 2023 года, далее - в США и Канаде в апреле 2024-го, на юге Европы и в Гренландии - в августе 2026-го и на большей части территории Северной Африки и Ближнего Востока в августе 2027 года.
21 декабря: великое соединение Юпитера и Сатурна
Юпитер и Сатурн - одни из лучших планет для наблюдения, поскольку они яркие и хорошо видны в ночном небе.
Великим соединением называют момент, когда с точки зрения наблюдателя планеты сходятся и начинают светить как единое целое. Именно это и должно произойти ночью 21 декабря.
Если смотреть невооруженным глазом, расстояние между планетами не будет превышать десятую градуса, но это лишь оптическая иллюзия, поскольку на самом деле Землю и Юпитер отделяет более 800 млн км, и примерно такое же расстояние сохраняется между Юпитером и Сатурном.
А если у вас есть хороший бинокль, а еще лучше - телескоп, вы сможете даже заметить четыре луны Юпитера - Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.
Эту луны еще называют галилеевыми спутниками, в честь итальянского астронома Галилео Галилея, который в 1610 году наблюдал их в телескоп, изобретенный им же за несколько месяцев до этого.
Соединение Сатурна и Юпитера происходит раз в 19 с половиной лет, но как говорит коллега Патрисии Скелтон по Королевской обсерватории Эд Блумер, нынешнее будет особенным, потому что планеты сойдутся на самое близкое расстояние с XVII века - такое бывает лишь раз в жизни.
"Наблюдая за движением планет, люди поняли принцип устройства Солнечной системы задолго до того, как смогли отправиться в космос, - продолжает астроном. - Эта небесная механика многое рассказала о стоящих за ней физических процессах и создала базу, позволившую не только лучше понять космос, но и совершить многие научные прорывы на самой Земле".
Ну и в качестве дополнительного бонуса 21 декабря случится солнцестояние, первый день астрономического лета в Южном полушарии и зимы - в Северном.