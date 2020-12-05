Сб, 5.12.2020
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В воскресенье ожидается до шести градусов тепла

Зима 2020 года в Пярну.

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный и южный, 4-8, порывами до 12, на побережье 8-13, порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 0-4, на побережье островов до 6 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями и без осадков. Вечером начиная с юго-востока страны облачность рассеется. Ветер юго-восточный и южный, 4-9, порывами до 14, на побережье 8-13, порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 0-4, на побережье островов до 6 градусов тепла.

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