В воскресенье ожидается до шести градусов тепла

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный и южный, 4-8, порывами до 12, на побережье 8-13, порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 0-4, на побережье островов до 6 градусов тепла.