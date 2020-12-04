Синоптики: в ближайшие дни вновь ожидается солнечная погода

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-восточный и южный, 4-8, порывами до 12, на побережье 8-12, порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса тепла, на островах и западном побережье до 7 градусов тепла. Днем облачная с прояснениями погода без осадков. Вечером начиная с юго-востока страны облачность рассеется. Ветер юго-восточный и южный, 4-9, порывами до 14, на побережье 8-13, порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 0-4 градусов тепла, на островах и западном побережье до 7 градусов тепла.

В ночь на понедельник ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный и южный, 4-8, порывами до 12, на побережье 8-13, порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса мороза, на островах и западном побережье 0-4 градуса тепла. Днем ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10, порывами до 15, на побережье 10-14, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, на островах до 3 градусов тепла.