В четверг синоптики обещают минусовую температуру и дождь со снегом

В то же время в районе Британских островов закручивается мощный циклон, и его отдаленная восточная часть распространится на Балтийское море. На периферии двух разных барических образований начнет усиливаться ветер, влажности будет достаточно для образования облаков и во многих районах страны будет минусовая температура.