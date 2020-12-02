В четверг синоптики обещают минусовую температуру и дождь со снегом

Располагающийся над Россией малоподвижный антициклон своей западной периферией простирается до Прибалтийских государств.
В то же время в районе Британских островов закручивается мощный циклон, и его отдаленная восточная часть распространится на Балтийское море. На периферии двух разных барических образований начнет усиливаться ветер, влажности будет достаточно для образования облаков и во многих районах страны будет минусовая температура.
В четверг (3.12) облачно. В прибрежных районах местами пройдет небольшой снег, мокрый снег и дождь. Ветер южный и юго-восточный 5-11, на островах и западном побережье порывами 15, вечером до 17 м/с. Температура воздуха 0..-3, на побережье до +2°С.