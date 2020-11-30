Пн, 30.11.2020
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Вторник в Эстонии выдастся снежным и холодным

Заснеженный лес.

ФОТО: shutterstock.com

Тонкое белое покрывало на большей части территории Эстонии ознаменует начало календарной зимы и высока вероятность, что оно сохранится до конца этой недели.

Устойчивый антициклон над Россией будет препятствовать поступлению западного атлантического тепла далее на восток. Температурный режим останется у нас близким к нулю, ночами со слабыми минусами- при таких температурных колебаниях на дорогах будет скользко.

Во вторник, 1 декабря, днем в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, в континентальной части и снег. Ветер южный, юго-западный 5-10, на островах и побережье порывы до 15 м/с.

Температура воздухам составит от 0 до +5°С.

На дорогах скользко!

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