К середине недели синоптики обещают мороз

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег и мокрый снег, на побережье возможны и дожди, к утру вероятность осадков уменьшится. Ветер южных направлений, 3-8 м/сек, к утру на побережье юго-западный, порывами до 12 м/сек. Днем также ожидается облачная с прояснениями погода, начиная с полудня по многим регионам дожди и мокрый сне, на материковой части страны возможен и снег. Ветер южный и юго-западный, 5-10, на островах и побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью от -3 до +2, на побережье до +5, днем от нуля до 5 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода; дожди мокрый снег и снег преимущественно на севере страны. Ветер южный и юго-западный, 5-10, на северном побережье порывами 15 м/сек, к утру ослабеет. Днем переменная облачность, на севере страны местами небольшой снег и мокрый снег. Ветер южных направлений, 3-9, вечером на побережье порывами 13 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до +3, на юге страны 3-6 градусов мороза, днем от -1 до 4 градусов тепла, юге страны 2-4 градуса мороза, после полудня еще немного похолодает.