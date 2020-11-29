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Завтра синоптики обещают дождь и мокрый снег

Мокрый снег. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Начало недели существенных перемен в погоде не принесет — по-прежнему довольно спокойно, сыро и температура воздуха близкая к нулю.

Малоактивная область низкого давления, перемещаясь через Эстонию в северо-западном направлении, подбросит новую порцию осадков во всех возможных видах. Осадки и нулевая температура воздуха усложняют условия для движения на дорогах.

В понедельник (30.11) днем облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Ветер преимущественно южных направлений 2-8, в первой половине дня на северном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.

На дорогах скользко!

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