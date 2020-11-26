Завтра синоптики обещают похолодание

По периферии циклона во многих местах ожидаются как снег, так и мокрый снег вместе с дождем. Температура воздуха едва превышает нулевую отметку, а на юго-востоке страны местами не исключен и ледяной дождь. Поэтому необходимо учитывать меняющиеся дорожные условия. На дорогах скользко.

В пятницу (27.11) облачно, с отдельными прояснениями. Во многих местах пройдёт как снег, так и мокрый снег и дождь. Опасность гололеда! Ветер северо-западный и северный 6-12, на побережье порывами до 17 м/с, к вечеру развернется на северо-восточный. Температура воздуха 0..5°С.