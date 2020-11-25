В четверг будет тепло, но ветрено и дождливо

Ветер южный и юго-западный, 5-9, порывами до 13 на островах и побережье 9-13, порывами 15-18 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, дожди распространятся с северо-запада и юго-восток страны. Ветер юго-западный, 6-11, на побережье порывами 15 м/сек, после полудня начиная с северо-запада страны понемногу сменит направление на северо-западное и ослабеет. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.