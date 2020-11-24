Жителей Эстонии ждет дождливая, но удивительно теплая среда

Более тёплая воздушная масса позволит температурам на островах и западной Эстонии повысится до 10 градусов. Днем дожди быстро распространятся на восток , в восточной Эстонии не исключён мокрый снег и снег. Ветер до обеда сохранится еще слабым, но во второй половине дня в прибрежных районах быстро усилится.

В среду (25.11) днем облачно. В первой половине дня местами пройдет дождь. В середине дня к островам подойдет зона осадков, которая будет смещаться дальше на материк, в основном пройдут дожди, на востоке Эстонии также и мокрый снег. Ветер южной четверти 2-8 м/с, во второй половине дня усилится южный и юго-западный ветер 4-10, на побережье порывами 15, вечером на островах 17 м/с. Температура воздуха повысится в восточной Эстонии +1…+6, в западной Эстонии до 7…10°С.