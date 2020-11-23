К концу недели синоптики обещают похолодание

В ночь на среду ожидается облачная погода, дожди, утром осадков станет меньше. Ветер преимущественно южных направлений, 2-8, на островах западный ветер порывами до 13 м/сек. Днем до полудня осадки будут редкими, в середине дня новая зона осадков подойдет к островам и распространится по Эстонии на восток. Ветер до полудня преимущественно южных направлений, 2-8 м/сек, после полудня южный и юго-западный 4-10, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью на востоке страны от -2 до +2, на западе 3-7 градусов тепла, днем на востоке страны 2-6, на западе 7-10 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная погода, по многим регионам дожди. Ветер юго-западный, 6-12, на побережье порывами 15-18 м/сек. Днем также ожидается облачная погода, дожди, в середине дня начиная с северо-запада страны осадки прекратятся, облачность рассеется. Ветер юго-западный, 6-12, на побережье порывами 15-18 м/сек, в середине дня начиная с островов сменит направление на западное и северо-западное и ослабеет. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.