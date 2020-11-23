Жителей Эстонии ждет прохладный вторник с дождями и мокрым снегом

Благодаря проходящему через Эстонию гребню антициклона, в первой половине дня сквозь облака кое-где проглянет солнце, а осадки будут единичными.
Однако уже после обеда, начиная с запада, небо снова затянется плотными облаками, и к островам подойдет новая зона дождей, которая распространится на материк, а к вечеру в отдельных местах не исключен и мокрый снег.
Во вторник (24.11) до обеда переменная облачность, местами пройдет дождь и мокрый снег. После обеда, начиная с запада, облачность уплотнится и островов достигнет новая зона дождей, которая будет смещаться дальше на материк. Ветер западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 2…7°С.