Пн, 23.11.2020
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  • Жителей Эстонии ждет прохладный вторник с дождями и мокрым снегом

Жителей Эстонии ждет прохладный вторник с дождями и мокрым снегом

Мокрый снег.

ФОТО: Kristjan Teedema

Благодаря проходящему через Эстонию гребню антициклона, в первой половине дня сквозь облака кое-где проглянет солнце, а осадки будут единичными.

Однако уже после обеда, начиная с запада, небо снова затянется плотными облаками, и к островам подойдет новая зона дождей, которая распространится на материк, а к вечеру в отдельных местах не исключен и мокрый снег.

Во вторник (24.11) до обеда переменная облачность, местами пройдет дождь и мокрый снег. После обеда, начиная с запада, облачность уплотнится и островов достигнет новая зона дождей, которая будет смещаться дальше на материк. Ветер западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 2…7°С.

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