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Жителей Эстонии ждет прохладный и дождливый понедельник

Дождливая погода.

ФОТО: Mailiis Ollino

Сила циклона, который принес нам более теплую воздушную массу, постепенно ослабевает.

Ветер развернулся на западный и северо-западный и все еще достаточно сильный, но уже не штормовой. Кое-где идет дождь, но временами ветер разгоняет облака и тогда становится светлее: солнечные лучи заставляют позднюю осень улыбаться, а термометры показывают плюсовые температуры.

В понедельник (23.11) переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Вечером, начиная с северо-запада, облачность уплотнится и пойдет дождь. Ветер юго-западный, западный 5-9, порывами 13 м/с, на побережье 7-12, порывами 17 м/с. Вечером на островах и северо-западном побережье ветер развернется к северо-западному направлению. Температура воздуха 4…8°С.

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