Жителей Эстонии ждет прохладный и дождливый понедельник

Ветер развернулся на западный и северо-западный и все еще достаточно сильный, но уже не штормовой. Кое-где идет дождь, но временами ветер разгоняет облака и тогда становится светлее: солнечные лучи заставляют позднюю осень улыбаться, а термометры показывают плюсовые температуры.