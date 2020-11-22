Жителей Эстонии ждет прохладный и дождливый понедельник

Сила циклона, который принес нам более теплую воздушную массу, постепенно ослабевает.
Ветер развернулся на западный и северо-западный и все еще достаточно сильный, но уже не штормовой. Кое-где идет дождь, но временами ветер разгоняет облака и тогда становится светлее: солнечные лучи заставляют позднюю осень улыбаться, а термометры показывают плюсовые температуры.
В понедельник (23.11) переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Вечером, начиная с северо-запада, облачность уплотнится и пойдет дождь. Ветер юго-западный, западный 5-9, порывами 13 м/с, на побережье 7-12, порывами 17 м/с. Вечером на островах и северо-западном побережье ветер развернется к северо-западному направлению. Температура воздуха 4…8°С.