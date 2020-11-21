Воскресенье будет дождливым

В ночь на воскресенье в Эстонии облачно. Дождь, мокрый снег, на востоке в начале возможен и снег, осадки интенсивные, к утру в основном прекратятся и облачность рассеется. Ветер южный, юго-западный 8-13, порывами 18, на островах и побережье 10-15, порывы до 25 м/с, к утру ветер станет западным и немного ослабеет. Температура воздуха ночью 0..+4, в западной Эстонии до +8°C. Условия для движения на дорогах в ночные и утренние часы ухудшатся.