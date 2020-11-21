Воскресенье будет дождливым

В ночь на воскресенье в Эстонии облачно. Дождь, мокрый снег, на востоке в начале возможен и снег, осадки интенсивные, к утру в основном прекратятся и облачность рассеется. Ветер южный, юго-западный 8-13, порывами 18, на островах и побережье 10-15, порывы до 25 м/с, к утру ветер станет западным и немного ослабеет. Температура воздуха ночью 0..+4, в западной Эстонии до +8°C. Условия для движения на дорогах в ночные и утренние часы ухудшатся.
В воскресенье днем по Эстонии переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха днем 4..8°С.
На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер южный, юго-западный 8-12, порывы 17 м/с, к утру станет западным и немного ослабеет. Высота волны 0,8-1,7 м. Мокрый снег и дождь. Видимость от умеренной до плохой. Температура воздуха ночью 0..+3°C.
В воскресенье днем в Причудье ветер западный, юго-западный 5-9, порывы 12 м/с. Высота волны 0,5-1,2 м. Во многих местах кратковременный дождь. Видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха днем 4..6°C.