Завтра синоптики обещают мокрый снег и дожди, возможны грозы

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается погода с прояснениями, по многим регионам дожди, после полуночи начиная с Северо-Западной Эстонии осадки перейдут в мокрый снег, к утру в снег.
Ветер юго-западный, 5-12, порывами 18, на островах и побережье 12-17, порывами до 23, на северном побережье до 25 м/сек, после полуночи ветер понемногу смерит направление на западное и северо-западное, к утру ослабеет. Температура воздуха около полуночи 4-8 градусов тепла, после полуночи понизится, к утру от -1 до +3, на побережье островов до 5 градусов тепла. На дорогах возможна гололедица.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, временами мокрый снег, на побережье также дожди. На западе страны по некоторым регионам возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 5-10, порывами до 14, на островах и побережье западный и северо-западный, 8-13, порывами 25 м/сек, к вечеру ослабеет. Температура воздуха от нуля до 5 градусов тепла. На дорогах местами гололедица.