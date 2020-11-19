Завтра синоптики обещают мокрый снег, дожди и штормовой ветер

Ветер юго-западный, 5-12, порывами 18, на островах и побережье 12-17, порывами до 23, на северном побережье до 25 м/сек, после полуночи ветер понемногу смерит направление на западное и северо-западное, к утру ослабеет. Температура воздуха около полуночи 4-8 градусов тепла, после полуночи понизится, к утру от -1 до +3, на побережье островов до 5 градусов тепла. На дорогах возможна гололедица.