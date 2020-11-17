На Эстонию обрушится штормовой ветер

Сегодня утром атлантический циклон уже продемонстрировал свою силу. Завтра новый вихрь будет продвигаться через Скандинавию в сторону Финляндии и усилит порывы юго-западного ветра до 20 м/с внутри страны и 25 м/с на побережье.
Кроме порывистого ветра, иногда пройдет и дождь. В теплой воздушной массе, поступающей со стороны океана, температурный фон в ближайшие дни будет колебаться около 10°С.
В среду (18.11.) ожидается облачная погода. В первой половине дня пройдет дождь, после обеда осадков станет меньше. Ветер юго-западный 7-12, порывами 16-18 м/с, после обеда ветер немного ослабеет. Температура воздуха 8...11°С.