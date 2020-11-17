На Эстонию обрушится штормовой ветер

Сегодня утром атлантический циклон уже продемонстрировал свою силу. Завтра новый вихрь будет продвигаться через Скандинавию в сторону Финляндии и усилит порывы юго-западного ветра до 20 м/с внутри страны и 25 м/с на побережье.