Завтра синоптики обещают дождь и мокрый снег

Сегодня на повестке дня дождевые облака, которые в сопровождении существенных порывов ветра прошествуют через территорию страны. Преобладающий воздушный поток юго-западного направления отжимает холодную воздушную массу дальше на северо-восток и заменяет ее на более теплую. Так что и по восточным районам страны осадки ожидаются преимущественно в виде дождя.