Завтра синоптики обещают дождь и мокрый снег

Обширная активная область низкого давления, господствующая над Норвежским морем в начале этой недели, продолжает оказывать влияние на нашу погоду.
Сегодня на повестке дня дождевые облака, которые в сопровождении существенных порывов ветра прошествуют через территорию страны. Преобладающий воздушный поток юго-западного направления отжимает холодную воздушную массу дальше на северо-восток и заменяет ее на более теплую. Так что и по восточным районам страны осадки ожидаются преимущественно в виде дождя.
Днем (17.11.) в основном облачно. Во многих местах дождь, на востоке и мокрый снег, вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-восточный, южный 5-11, на побережье порывами 15, в районе Финского залива до 18 м/с, после обеда на островах повернет к юго-западному. Температура воздуха на востоке Эстонии 1..4, на западе страны 5..10°С.