До 10 градусов тепла и снег: какая погода будет в Эстонии на следующей неделе?

По данным Службы погоды Эстонии, хотя на предстоящей неделе временами ожидаются и дожди, и мокрый снег и снег, в понедельник и вторник температура воздуха повысится до 9, а в среду до 10 градусов тепла.
В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, начиная с островов пойдет дождь, осадки распространятся на материк, на востоке страны возможны снег и мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-восточный, 6-12, на побережье порывами 15-17 м/сек. Температура воздуха ночью от -1 до 4 градусов тепла, на островах и западном побережье 5-8 градусов тепла, днем 3-5, а западе страны 6-9 градусов тепла.
В ночь на вторник ожидается облачная погода, временами дожди, на востоке страны мокрый снег и снег. Ветер южный и юго-восточный, 5-12, на побережье порывами 15-17 м/сек. Днем ожидается облачная погода, временами дожди, на востоке страны мокрый снег и снег. Ветер южный и юго-восточный, 5-12, на побережье порывами 15-17 м/сек, вечером сменит направление на юго-западное и немного ослабеет. Температура воздуха ночью от -1 до +4, на островах и западном побережье до 8 градусов тепла, днем 1-5, на островах и западном побережье до 9 градусов тепла.
В ночь на среду ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер южный и юго-западный, 5-10, порывами 14 м/сек. Днем ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер южный и юго-западный, 7-12, порывами 15, на побережье до 18 м/сек. Температура воздуха ночью 1-7 градусов тепла, к утру немного потеплеет, днем 7-10 градусов тепла.