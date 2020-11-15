До 10 градусов тепла и снег: какая погода будет в Эстонии на следующей неделе?

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, начиная с островов пойдет дождь, осадки распространятся на материк, на востоке страны возможны снег и мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-восточный, 6-12, на побережье порывами 15-17 м/сек. Температура воздуха ночью от -1 до 4 градусов тепла, на островах и западном побережье 5-8 градусов тепла, днем 3-5, а западе страны 6-9 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается облачная погода, временами дожди, на востоке страны мокрый снег и снег. Ветер южный и юго-восточный, 5-12, на побережье порывами 15-17 м/сек. Днем ожидается облачная погода, временами дожди, на востоке страны мокрый снег и снег. Ветер южный и юго-восточный, 5-12, на побережье порывами 15-17 м/сек, вечером сменит направление на юго-западное и немного ослабеет. Температура воздуха ночью от -1 до +4, на островах и западном побережье до 8 градусов тепла, днем 1-5, на островах и западном побережье до 9 градусов тепла.