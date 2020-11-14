По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный и южный, 3-9, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до 3 градусов тепла, в случае прояснений до -5, на побережье Западной Эстонии местами до 6 градусов тепла.