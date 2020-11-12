Чт, 12.11.2020
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Пятница в Эстонии будет дождливой и ветреной

Осень.

ФОТО: Urmas Luik

На границе между остающимся над Россией антициклоном и приближающимся со Скандинавии циклоном существенных изменений в нашей погоде не происходит.

В восточной части Эстонии без осадков и временами между облаков выглядывает солнце. По западу же небо в облаках и идут ливни. Юго-восточный ветер умеренный и плюсовые температуры скромные.

В пятницу (13.11) облачно с прояснениями. На островах и западном побережье во многих местах пройдет дождь. Ветер южной, юго-восточный 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 3..7°С.

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