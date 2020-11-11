Завтра в Эстонии будет туманно и прохладно

Мощный антициклон, царивший в Восточной Европе несколько дней подряд, начинает постепенно отходить с Прибалтики на юго-восток, и погоду в Эстонии теперь будет формировать его северо-западная периферия.
Но если летом это принесло бы нам солнце и зной, то осенью такая дислокация антициклона означает, что с юго-востока к нам поступит более холодный воздух, а на небе хоть и возможны отдельные прояснения и существенных осадков не ожидается, низкая облачность полностью не рассеется.
В среду (12.11) будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В первой половине дня местами сохранится туман. Ветер южной четверти 3-8, на побережье местами до 11 м/с. Температура воздуха 4…7°С.