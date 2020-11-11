Завтра в Эстонии будет туманно и прохладно

Но если летом это принесло бы нам солнце и зной, то осенью такая дислокация антициклона означает, что с юго-востока к нам поступит более холодный воздух, а на небе хоть и возможны отдельные прояснения и существенных осадков не ожидается, низкая облачность полностью не рассеется.