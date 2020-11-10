Прогноз на ближайшие дни: температура воздуха останется плюсовой

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, к утру вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный и южный, 2-8 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер южных направлений, 3-8 м/сек, на побережье порывами 11 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов тепла, на побережье местами до 6 градусов тепла, днем 4-7 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, на западе страны местами небольшие дожди. Ветер южный и юго-восточный, 3-9, на побережье порывами 12 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, на западе страны местами небольшие дожди. Ветер южный и юго-восточный, 3-9, на побережье порывами 12, на островах вечером до 14 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 3 градусов тепла, на побережье местами до 6 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.