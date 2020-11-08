Гребень высокого давления уходит: чего ждать от погоды завтра

На северном побережье ожидается порывистый северо-западный ветер. Также окажет влияние на большую часть населения то, что область низкого давления принесет с собой плотную облачность. Во многих местах пройдет небольшой дождь. Однако, так как облачный массив довольно таки тонкий, во второй половине дня начиная с севера Эстонии, вероятность осадков уменьшится и облачность рассеется.