Гребень высокого давления уходит: чего ждать от погоды завтра

Гребень высокого давления уходит, а вслед за ним с Финляндии начнет распространяться малоактивная ложбина низкого давления, которая днем пройдет через всю Эстонию на юго-восток.
На северном побережье ожидается порывистый северо-западный ветер. Также окажет влияние на большую часть населения то, что область низкого давления принесет с собой плотную облачность. Во многих местах пройдет небольшой дождь. Однако, так как облачный массив довольно таки тонкий, во второй половине дня начиная с севера Эстонии, вероятность осадков уменьшится и облачность рассеется.
В понедельник (9.11) облачно с прояснениями. Время от времени пройдет дождь, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный 4-8, порывы 12, на северном побережье северо-западный и западный 6-12, порывами до 17 м/с, вечером повсеместно повернёт на северо-западный. Температура воздуха 5..10°С.