Сб, 7.11.2020
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Завтра в Эстонии ожидается похолодание

Осень в Кадриорге.

ФОТО: Sander Ilvest

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная погода, по многим регионам дожди. Ветер юго-западный и западный, 4-8, порывами до 12 м/сек, на побережье 6-11, порывами до 17 м/сек. После полуночи ветер северо-западный и северный, немного уляжется. Температура воздуха 5-10 градусов тепла.

Днем облачность рассеется, начиная с севера страны осадки прекратятся. Ветер северо-западный и северный, 3-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 5-10 градусов тепла, во второй половине дня немного похолодает.

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