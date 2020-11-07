Завтра в Эстонии ожидается похолодание

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная погода, по многим регионам дожди. Ветер юго-западный и западный, 4-8, порывами до 12 м/сек, на побережье 6-11, порывами до 17 м/сек. После полуночи ветер северо-западный и северный, немного уляжется. Температура воздуха 5-10 градусов тепла.