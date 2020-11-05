Погода ухудшается: в Эстонии объявлено штормовое предупреждение первой категории

Всей Эстонии метеослужба сделала предупреждение первой категории, которое означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной, а людям надо следить за дальнейшим прогнозом.

Сильный ветер уже сказался на движении паромов, из-за чего перевозка транспортных средств на пассажирском судне Kihnu Virve из Кихну в 10:00 и из порта Муналайд в 11:30 не состоится.

Ветер может нарушить выход судна из Кихну в 16:15 и из порта Муналайд в 17:45. Состоятся ли рейсы, выяснится в 15:15. Точную информацию можно найти Kihnu Veeteed.