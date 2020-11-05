Чт, 5.11.2020
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  • Погода ухудшается: в Эстонии объявлено штормовое предупреждение первой категории

Погода ухудшается: в Эстонии объявлено штормовое предупреждение первой категории

Сегодня порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.

ФОТО: Urmas Luik

Согласно прогнозу метеослужбы Эстонии, сегодня на материковой части страны усилится юго-западный и западный ветер до 17, на островах и побережье — 15, порывами до 23 метров в секунду. Это скажется на судоходстве между островами.

Всей Эстонии метеослужба сделала предупреждение первой категории, которое означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной, а людям надо следить за дальнейшим прогнозом. 

Сильный ветер уже сказался на движении паромов, из-за чего перевозка транспортных средств на пассажирском судне Kihnu Virve из Кихну в 10:00 и из порта Муналайд в 11:30 не состоится.

Ветер может нарушить выход судна из Кихну в 16:15 и из порта Муналайд в 17:45. Состоятся ли рейсы, выяснится в 15:15. Точную информацию можно найти Kihnu Veeteed.

Вечером ветер постепенно стихнет. Температура воздуха составит 8-11 градусов.

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