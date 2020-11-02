Снега не будет? Синоптики рассказали, какая погода будет в ноябре

Температурный фон наиболее теплым будет в первой трети месяца, когда из Атлантики к северу Скандинавии сместится вслед новая лощина низкого давления, южная периферия которой принесет тепло и влажность с океана. Также время от времени будут идти дожди, по большей части небольшие.

Во второй трети месяца из-за укрепления над Скандинавией области высокого давления будут идти редкие дожди, будут и осадки в виде ледяной крупы, если поступающие с севера потоки сформируют в Эстонии более холодные воздушные массы. Общий температурный фон будет близким к среднему, а в отдельные дни и ниже среднего.

Начало последняя трети месяца будет прохладным, в то же время есть равная вероятность и того, что в конце месяца с севера может поступить холодный воздушный поток или с запада - теплые дождевыми тучи.