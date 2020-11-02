Штормовой ветер поднял Балтийском море высокие волны, нарушено паромное сообщение

Паром Kihnu Virve в 10:00 не смог выйти с Кихну и тем самым отменяется и рейс из порта Муналайд в 14:30. Может быть также нарушено обслуживание рейсов с Кихну в 16:15 и из порта Муналайд в 17:45.

Из-за сильного ветра на линии не перевозят автомобили весом более пяти тонн.

В понедельник из-за сильного ветра также отменены рейсы Kihnu Virve на линии Манилайд-Муналайд.

В северной части Балтийского моря ветер южный и юго-западный, 12-17, порывами до 23 м/с, утром вторника ожидается юго-западный и западный 9-12, порывами до 15-17 м/с. Высота волны - два-четыре метра. Временами дожди, видимость умеренная.

В западной части Финского залива, проливе Вяйнамери и северной части Рижского залива ветер юго-восточный и южный 10-15, порывами до 18-22 м/с, во вторник утром ожидается юго-западный и западный 7-11, порывами до 15 м/с. Высота волны - полтора-три метра, в проливе Вяйнамери 0,8-1,5 метра. Временами пройдут дожди, видимость умеренная.

В восточной части Финского залива ветер юго-восточный и южный, ночью южный и юго-западный 9-14, порывами до 17-20 м/с. Высота волны 1-2,5 метра. Вечером и ночью временами пройдут дожди, видимость умеренная.