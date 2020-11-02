Завтра в Эстонии немного потеплеет

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на вторник ожидается преимущественно облачная погода, временами пройдут дожди.
Утром, начиная с островов, дожди прекратятся, а облачность рассеется. Ветер южный и юго-западный, 7-12, порывами до 15, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/сек, к утру немного уляжется. Температура воздуха до полуночи 6-10 градусов тепла, после полуночи 9-13 градусов тепла.
Днем облачно с прояснениями. В первой половине дня по многим регионам слабые дожди, во второй половине дня вероятность осадков преимущественно на побережье. Ветер юго-западный, 5-11, на побережье порывами до 15-17 м/сек, в течение дня постепенно уляжется. Температура воздуха 10-13 градусов тепла.
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