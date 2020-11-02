В этом году октябрь был ощутимо теплее обычного

Как показали наблюдения Службы погоды, средняя температура воздуха в октябре в Эстонии была ощутимо выше обычного.
Средняя температура воздуха в октябре в Эстонии составила +9,5 градуса, что на 2,8 градуса выше нормы. Температурный максимум зарегистрировали 5 октября в Кунда, когда воздух прогрелся до +20,6 градуса, а минимальная температура была зафиксирована 21 октября в Йыхви (-3,7 градуса).
Среднее количество выпавших осадков в Эстонии было в октябре 66 мм, что составляет 90% от нормы.
В среднем в прошлом месяце солнце светило 89,2 часа, что составляет 103% от нормы.