В этом году октябрь был ощутимо теплее обычного

Средняя температура воздуха в октябре в Эстонии составила +9,5 градуса, что на 2,8 градуса выше нормы. Температурный максимум зарегистрировали 5 октября в Кунда, когда воздух прогрелся до +20,6 градуса, а минимальная температура была зафиксирована 21 октября в Йыхви (-3,7 градуса).