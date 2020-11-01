Понедельник будет дождливым и прохладным

Южный и юго-восточный ветер усилится порывами 17, на островах и побережье выше 20 м/с. В понедельник днем дожди не продвинутся дальше западной Эстонии, но следующей ночью распространятся дальше на восток. Температуры во вторник ночью и утром снова повысятся до 10...13 градусов.