Ближайшие дни ожидаются умеренно теплыми и солнечными

В ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди, туман. Ветер переменных направлений, 1-167 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 1-6, после полудня на западе страны южных направлений, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8, при длительных прояснениях с понижением до нуля градов, днем 5-10 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений, 3-8, на побережье порывами до 12 м/сек. ожидается облачная с прояснениями погода, на островах дожди пройдут обширно, на материке местами. Ветер южный и юго-западный, 5-10, на побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный и юго-западный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на западе страны 3-8 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.