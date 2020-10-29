Чт, 29.10.2020
Weather estonia Погода в Эстонии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Жителей Эстонии ждет дождливая и туманная пятница

Жителей Эстонии ждет дождливая и туманная пятница

Туман в Вильянди.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода.

До полуночи на востоке страны дожди, на западе кратковременные дожди по отдельным регионам, после полуночи вероятность осадков по всей стране сократится. По многим регионам туманы. Ветер южных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями, по регионам кратковременные дожди, в первой половине дня туманы. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 8-11 градусов тепла.

Читать также

Tamrex

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ
Back