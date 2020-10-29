Жителей Эстонии ждет дождливая и туманная пятница

До полуночи на востоке страны дожди, на западе кратковременные дожди по отдельным регионам, после полуночи вероятность осадков по всей стране сократится. По многим регионам туманы. Ветер южных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.