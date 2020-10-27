Синоптики: нас ожидает кратковременное улучшение погоды

Погодные процессы с запада приносят относительно быстрые изменения. Утром ложбина низкого давления с осадками удалится на Россию, за ней на короткое время усилится гребень повышенного давления и облачность поредеет. Но к вечеру среды новая зона дождевых облаков достигнет западной Эстонии.