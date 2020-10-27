Синоптики: нас ожидает кратковременное улучшение погоды

Погодные процессы с запада приносят относительно быстрые изменения. Утром ложбина низкого давления с осадками удалится на Россию, за ней на короткое время усилится гребень повышенного давления и облачность поредеет. Но к вечеру среды новая зона дождевых облаков достигнет западной Эстонии.
В среду, 28 октября, переменная облачность. Местами пройдет слабый дождь, вечером к островам подойдут более плотные дождевые облака. Ветер южный, юго-западный 6-12, на побережье порывами 15, на островах до 17 м/с. Температура воздуха 9…12°С.