Синоптики: в ближайшие дни температура воздуха поднимется выше 10 градусов

В ночь на вторник ожидается преимущественно облачная погода, по многим регионам небольшие дожди. Ветер южный и юго-восточный, 4-9, порывами 11, на побережье 14 м/сек. Днем ожидается также преимущественно облачная погода, по многим регионам дожди, по большей части слабые. Ветер южный и юго-восточный, 4-9, порывами 11, на побережье 14 м/сек. Температура воздуха ночью 8-12 градусов тепла, днем 10-14 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается преимущественно облачная погода, дожди распространится по материку. Ветер преимущественно южный и юго-западный, 4-9, на побережье порывами 13 м/сек. Днем облачность с утра на западе страны разрядится и осадки прекратятся, а в восточных уездах до полудня ожидается облачность и дожди, после полудня облачность разрядится, осадков будет меньше. Ветер п южный и юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 6-11, днем 9-12 градусов тепла.