Завтра в Эстонию придет новая порция дождей

Находящийся над Россией антициклон отступает под натиском движущейся с запада области низкого давления. Небо затянется облаками и лишь в некоторых местах сквозь них проглянет солнце. В первой половине дня будет еще сухо, но уже после обеда к нам прорвутся дождевые облака, и вечером во многих местах не обойдется без осадков.