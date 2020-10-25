Завтра в Эстонию придет новая порция дождей

Находящийся над Россией антициклон отступает под натиском движущейся с запада области низкого давления. Небо затянется облаками и лишь в некоторых местах сквозь них проглянет солнце. В первой половине дня будет еще сухо, но уже после обеда к нам прорвутся дождевые облака, и вечером во многих местах не обойдется без осадков.
В понедельник, 26 октября, облачно с прояснениями. В первой половине дня без осадков, после обеда местами, а вечером уже во многих местах пройдет дождь. Ветер южный, юго-восточный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с, вечером медленно ослабеет. Температура воздуха 9…13°С.