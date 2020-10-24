Осадки отступают: погода в воскресенье будет располагать к прогулкам

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, дожди, после полуночи начиная с запада осадки прекратятся. Местами туман. Ветер переменных направлений, 2-7, около полуночи у Рижского залива юго-западный и западный, 6-11, порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8, на побережье до 10 градусов тепла.