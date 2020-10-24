Сб, 24.10.2020
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Осадки отступают: погода в воскресенье будет располагать к прогулкам

Осень.

ФОТО: Urmas Luik

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, дожди, после полуночи начиная с запада осадки прекратятся. Местами туман. Ветер переменных направлений, 2-7, около полуночи у Рижского залива юго-западный и западный, 6-11, порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8, на побережье до 10 градусов тепла.  

Днем, 25 октября, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер до полудня преимущественно западных направлений, 2-7, после полудня сменит направление на южное и юго-восточное, 3-9 м-сек, вечером на на островах усилится порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 8-12 градусов тепла. 

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