В субботу жителей Эстонии ожидает новая порция дождей

В первой половине субботнего дня вероятность осадков сравнительно маленькая, но в послеобеденные часы, начиная с островов, дожди распространятся по всей Эстонии на восток. Ветер сравнительно спокойный, лишь вечером в районе Рижского залива порывистый. К воскресному утру осадки прекратятся, а днем возрастет влияние сухого антициклона.

В субботу, 24 октября, в первой половине дня облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Во второй половине дня, начиная с островов, облачность увеличится и дожди распространятся на материковую часть. Ветер южных направлений 2-8 м/с, во второй половине дня в районе Рижского залива усилится юго-западный, западный ветер 6-11, порывы 15-17 м/с.