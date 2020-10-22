Жителей Эстонии ожидает еще один дождливый день, а потом резкое похолодание

Циклон, уходящий из Финляндии в Карелию, еще оставит нам дожди, порывистый юго-западный ветер и десятиградусное тепло. Завтра вечером ветер перейдет к северо-западному и в Эстонию начнет поступать более сухой и прохладный воздух. Вероятность осадков уменьшится, а следующей ночью температура воздуха опустится близко к нулевой отметке.
В пятницу, 23 октября, днем облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный 4-9, порывами до 14, на побережье 8-13, порывы - до 18 м/с, во второй половине дня, начиная с северо-запада, ветер перейдет к северо-западному и немного ослабеет. Температура воздуха 8..12°С.
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