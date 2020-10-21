Синоптики предупреждают: на Эстонию обрушится штормовой ветер

Перемещающийся через Финляндию циклон собирается править нашей погодой и в четверг, 22 октября, и в пятницу. Будет дождливо и штормить. В четверг днем усилится юго-западный, западный ветер, порывы которого будут превышать 15, а на побережье 20 м/с. Есть и положительный момент: циклон принесет тепло и температура воздуха устремится к отметке 10°С.
В четверг, 22 октября, днем облачно и дождливо. К вечеру, начиная с юго-запада, прояснится и осадки пойдут на убыль. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня на островах и западном побережье, а к вечеру и в континентальной части усилится юго-западный, западный ветер порывы 15-18, на побережье до 22 м/с. Температура воздуха 8..13°С.