Мокрый снег и дожди задержатся в Эстонии как минимум еще на день

Ветер преимущественно южный и юго-восточный 3-8, на островах и побережье до 10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на западе страны 5-9 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями. В первой половине дня по многим регионам дожди и мокрый снег, во второй половине дня осадки станут реже. Ветер преимущественно южный и юго-восточный 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 5-10, на островах до 12 градусов тепла.