Синоптики обещают холодный понедельник с мокрым снегом

Над Карелией расположился активный циклон. Его юго-западная периферия простирается до Балтийского моря и открывает двери поступающему к нам холоду.
Температура воздуха сегодня в Эстонии скромная, ливни чередуются с мокрым снегом, а порывистый ветер добавляет холода.
В понедельник (19.10) облачно с прояснениями. Временами пройдёт дождь и мокрый снег. Во внутренних районах ветер юго-западный и западный 6-12, порывами 15, на островах и побережье западный и северо-западный 9-15, порывами до 23 м/с. Температура воздуха 2..6, на островах до 8°С.
На Чудском озере ветер западный и юго-западный 8-11, порывами 15 м/с. Высота волны 0,7-1,3 метра. Время от времени дождь или мокрый снег. Видимость умеренная. Температура воздуха 3-5 градусов.