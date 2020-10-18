Синоптики обещают холодный понедельник с мокрым снегом

Температура воздуха сегодня в Эстонии скромная, ливни чередуются с мокрым снегом, а порывистый ветер добавляет холода.

В понедельник (19.10) облачно с прояснениями. Временами пройдёт дождь и мокрый снег. Во внутренних районах ветер юго-западный и западный 6-12, порывами 15, на островах и побережье западный и северо-западный 9-15, порывами до 23 м/с. Температура воздуха 2..6, на островах до 8°С.