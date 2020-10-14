Завтра жителей Эстонии ждет типичная осенняя погода

Область высокого давления распространяется через Скандинавию на Балтийское море и приостанавливает движение циклона в нашу сторону, но их противостояние выразится в ощутимом северо-восточном и северном ветре, сдувающем листья с деревьев и делая лес все более прозрачным.
Существенных осадков не ожидается, но небо будет затянуто плотным слоем облаков, сквозь которые солнышко проглянет лишь на короткое время.
В четверг (15.10) днем переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный и северный 5-10, на островах и побережье порывами 15 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 6..10°С.