Ср, 14.10.2020
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Завтра жителей Эстонии ждет типичная осенняя погода

Золотая осень. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Область высокого давления распространяется через Скандинавию на Балтийское море и приостанавливает движение циклона в нашу сторону, но их противостояние выразится в ощутимом северо-восточном и северном ветре, сдувающем листья с деревьев и делая лес все более прозрачным.

Существенных осадков не ожидается, но небо будет затянуто плотным слоем облаков, сквозь которые солнышко проглянет лишь на короткое время.

В четверг (15.10) днем переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный и северный 5-10, на островах и побережье порывами 15 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 6..10°С.

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