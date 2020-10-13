Синоптики обещают прохладную среду с дождем на юго-востоке и побережье

Один из них - циклон, который приближается к Польше с юга и продвигает свой край дальше на север. Другой не может пройти дальше южной Эстонии, потому что антициклону, который сохраняется над Фарерскими островами, тоже нужно пространство. И они встречаются над Эстонией. Результатом чего стал порывистый северо-восточный ветер, солнце, выглядывающее между облаками и кое-где - капли дождя.