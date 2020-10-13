Синоптики обещают прохладную среду с дождем на юго-востоке и побережье

Сегодня (14.10) о погоде в Эстонии заботятся два поля давления.
Один из них - циклон, который приближается к Польше с юга и продвигает свой край дальше на север. Другой не может пройти дальше южной Эстонии, потому что антициклону, который сохраняется над Фарерскими островами, тоже нужно пространство. И они встречаются над Эстонией. Результатом чего стал порывистый северо-восточный ветер, солнце, выглядывающее между облаками и кое-где - капли дождя.
В среду (14.10) облачно с прояснениями. Небольшой дождь пройдет на юго-востоке Эстонии и местами на побережье. Ветер северо-восточный 6-12, порывами до 15, на островах западной Эстонии до 20 м/с. Температура воздуха 8..12°С.