Жителей Эстонии ждет дождливый и прохладный вторник

Погода в Эстонии будет безветренной, так как мы останемся на перекрестке разных барических давлений. Один из циклонов находится на северо-западе России, и второй активный циклон закручивается над Карпатами. В тоже время антициклон над Норвежским морем влияет на погоду Скандинавии, также как и область высокого давления над центральной Россией. Облачность в Эстонии рассеется, но кое-где возможен моросящий дождь.