Пн, 12.10.2020
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Жителей Эстонии ждет дождливый и прохладный вторник

Дождь в Таллинне.

ФОТО: Raul Mee

Небольшой циклон, который ночью (во вторник) закручивается немного севернее Аландских островов, днем потеряет свою силу.

Погода в Эстонии будет безветренной, так как мы останемся на перекрестке разных барических давлений. Один из циклонов находится на северо-западе России, и второй активный циклон закручивается над Карпатами. В тоже время антициклон над Норвежским морем влияет на погоду Скандинавии, также как и область высокого давления над центральной Россией. Облачность в Эстонии рассеется, но кое-где возможен моросящий дождь.

Во вторник (13.10) облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, на островах северо-западный и северный 3-8, вечером порывами 12 м/с. Температура воздуха 10..13°С.

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