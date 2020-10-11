В понедельник Эстонию накроют дожди

В понедельник днем в Эстонии облачно с прояснениями. Местами дождь, во второй половине дня вероятность дождя возрастет. Южный, юго-западный ветер 3-8 м/с, на востоке Эстонии в первой половине дня слабый, переменный ветер. Температура воздуха днем 10..13°С.

В районе Чудского озера в ночь на понедельник ветер переменных направлений, 2-5 м/сек. Высота волны до полуметра. Местами кратковременный дождь, видимость умеренная, возможен туман. Температура воздуха 5-9 градусов тепла. В понедельник днем в Причудье ветер переменных направлений, во второй половине дня юго-западный, 2-5 м/сек. Высота волны до полуметра. Местами кратковременный дождь, видимость умеренная, утром туман. Температура воздуха 11-13 градусов выше нуля.